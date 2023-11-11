ناقد رياضي: النصر حقق رقمًا قياسيًا على مستوى العالم في الأهداف الملغية

يعتقد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أن النصر حقق رقمًا قياسيًا على مستوى العالم هذا الموسم في عدد الأهداف الملغية.

وحقق النصر فوزًا ثمينًا على الوحدة بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للنصر، أحدهما لأندرسون تاليسكا، والآخر لعبدالرحمن الغريب.

وقال الزامل، عبر برنامج "الديوانية" على القناة الرياضية السعودية، اليوم، "إذا أراد النصر الفوز في أي مباراة، عليه أن يسجل 5 أهداف على الأقل، يجب أن يعرف أنه سيتم إلغاء هدفين أو 3 منها".

وأضاف "النصر لعب 13 مباراة في دوري روشن حتى الآن، وتم إلغاء 19 هدفًا له، وهذا رقم قياسي على مستوى العالم، أتحدى أن يكون هناك فريق آخر أُلغي له نفس العدد من الأهداف".

وتابع الزامل "لا يقل عن 40 أو 50% من هذه الأهداف صحيحة، جزء كبير منها بسبب النقل التليفزيوني، حيث لا يمكن للحكم بدقة على صحة الأهداف، وهذا إهدار حقوق".

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالقول "الهدف الوحيد الذي سجله النصر وراجعه حكم تقنية الفار ثم احتسبه كان هدف لرونالدو، وهو هدف لا يمكن إلغاؤه بأي حال من الأحوال".