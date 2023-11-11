هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام التعاون؟ جمال الغندور يحلل

علق الخبير التحكيمي جمال الغندور على لعبة جدلية شهدتها مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن.

وأكد الغندور في تحليله للحالات التحكيمية في المباراة عدم أحقية الهلال في الحصول على ركلة جزاء وذلك لوجود مخالفة على ميتروفيتش تجاه مدافع التعاون.

وقال الغندور إن ميتروفيتش جذب اللاعب الذي اشترك معه في الكرة بيده وهو ما أدى إلى اختلال توازن المدافع ولمس الكرة يده وهو ما يعد مخالفة على لاعب الهلال.

وكان الهلال قد فاز على التعاون بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي.