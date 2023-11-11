ناقد رياضي: تأخير المستحقات ليس عذرًا لخسارة الوحدة أمام النصر

يرى الناقد الرياضي جاسم الحربي أن تأخير مستحقات لاعبي الوحدة ليس عذرًا لخسارة الفريق على يد نظيره النصر في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت.

وخسر الوحدة بنتيجة 1-3 على يد النصر ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وقال جاسم الحربي، عبر برنامج "الديوانية"، الذي يذاع عبر قناة "الرياضية"، "شماعة عدم صرف مستحقات اللاعبين قديمة، ومر عليها الزمن، لا يمكن أن تكون عذرًا للخسارة".

وأضاف "تأخير المستحقات لا يعني ألا يعطي اللاعب حقوق الفريق، أو لا يلعب بشكل جيد".

#جاسم_الحربي | شماعة التأخير في دفع الرواتب ليس عذر في الخسارة.. #حمد_الدبيخي | باخشوين عندما صنع الكرة لكريستيانو هل يريد دخول التاريخ أو بسبب عدم تسلمه لرواتبه#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ivn4od7pem — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 11, 2023

وفي سياق آخر، أوضح الحربي "الهلال والنصر هما الفريقان الوحيدان اللذان لديهما قيمة فنية على مستوى اللاعبين في دكة البدلاء، هما فقط من يمكن أن نراهن عليهما للفوز بلقب دوري روشن هذا الموسم".

وتابع الناقد الرياضي "هذا ليس تقليلًا من قيمة لاعبي الأندية الأخرى، لكننا نتحدث عن القيمة الواضحة أمامنا في النصر والهلال".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 35 نقطة بعد انقضاء 13 جولة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني متخلفًا بفارق 4 نقاط.