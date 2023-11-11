ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية ويطارد جيرونا على الصدارة

اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بنتيجة 5-1 في مباراة جرت بينهما مساء أمس السبت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، ليبقى على بُعد نقطتين من جيرونا، الذي يتصدر جدول الترتيب.

كما يبقى ريال مدريد بعيدًا عن غريمه برشلونة، صاحب المركز الثالث، بفارق 5 نقاط، لكن البارسا سيلعب ضد ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأحد ويمكنه تقليص الفارق إلى نقطتين فقط.

أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.

تقدم ريال مدريد بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق داني كارفخال، قبل أن يضيف زميله فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأضاف فينسيوس الهدف الثاني له والثالث للفريق الملكي في الدقيقة 49.

ثم سجل رودريجو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و84.

هدف الضيوف الوحيد جاء قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين من توقيع هوجو دورو.