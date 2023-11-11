فاكهة تُحسِّن الذاكرة وتبطئ شيخوخة الجسم

أظهرت دراسة حديثة أن تناول البرقوق الطازج أو المجفف بانتظام له العديد من الفوائد الصحية، منها تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.

ووفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء فإن البرقوق مصدر غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه يحتوي على فيتامينات A وC التي تلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ.

كمان أن البرقوق مصدر جيد للكالسيوم والفوسفور والحديد، وهي عناصر مهمة لصحة العظام والعضلات.

كما أنه يحتوي على مادة البكتين التي تساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

والبرقوق فاكهة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم مستوى السكر في الدم.

البرقوق كذلك مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أنه يحتوي على عنصر الحديد الذي يساعد على تكوين الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي يمنع الإصابة بفقر الدم.

وينصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم من البرقوق الطازج أو المجفف خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة. كما يجب عدم الإفراط في تناول البرقوق، لأنه قد يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة أو الكلى، ينصح بتناول ما لا يزيد عن 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى.

البرقوق فاكهة لذيذة وصحية، لها العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

وتحذر الطبيبة في نفس الوقت من الإفراط في تناول البرقوق، لأنه يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية. وتنصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة.

ووفقا لها، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بتناول أكثر من 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى.