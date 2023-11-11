ناقد رياضي: اختيارات مانشيني في قائمة الأخضر جريئة ومفاجئة

أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن اختيارات الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، في قائمة الأخضر استعدادًا للتوقف الدولي المقبل "جريئة ومفاجئة"، مشيرًا إلى أنه لا يتفق معه في استبعاد بعض الأسماء.

وقال عصام الدين، عبر برنامج "المنتصف" المذاع على قناة "الرياضية" السعودية، "أول مرة نختلف على أسماء اللاعبين المنضمين إلى المنتخب السعودي منذ استقطاب اللاعبين الأجانب إلى دوري روشن بهذا العدد".

وأضاف "قائمة منتخب السعودية كانت تمر بلا جدل لأنه لم يكن لدينا غير هؤلاء اللاعبين، أو بمعنى آخر كان المدربون يختارون في السابق الأسماء المتفق عليها، ولم يكن هناك جدلًا".

وواصل الناقد الرياضي "لكن اختيارات مانشيني جاءت جريئة ومفاجئة، وأطاح بأسماء مثل فراس البريكان، وهو رأس حربة جيد، ولا أوافق المدرب الرأي في استبعاده، ونفس الحال بالنسبة لسلطان الغنام، ومحمد كنو".

واختتم "فيما عدا ذلك، نعتبر اختياراته جريئة، خصوصًا باستدعاء لاعب عمره 17 عامًا مثل طلال حاجي".

فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: اختيارات مانشيني جريئة ومفاجئة وإبعاد بعض النجوم أمر غير منطقي#المنتصف pic.twitter.com/dkyE5K4zlz — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 11, 2023

كان روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، أعلن أول أمس الجمعة قائمة الأخضر استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره باكستان يوم 16 نوفمبر الجاري على استاد نادي الفتح بالأحساء ضمن الجولة الأولى من التصفيات، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على الأردن يوم 21 من نفس الشهر على استاد عمّان الدولي ضمن الجولة الثانية.

وضمت القائمة 28 لاعبًا، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.