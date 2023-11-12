الوحدة يحتج على مشاركة تاليسكا

تقدمت إدارة نادي الوحدة باحتجاج رسمي على مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في مباراة فريقها أمام "الأصفر".

وشارك تاليسكا في مباراة النصر والوحدة أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

لكن صحيفة "الرياضية" كشفت تقديم الوحدة لاحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة تاليسكا بداعي صدور قرار بإيقافه.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم أعلنت عن إيقاف تاليسكا في الثاني من نوفمبر الجاري مباراتين، بعد طرده أمام الاتفاق في مباراة ثمن نهائي كأس الملك.

القرار نص على "ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

لكن الجدل نشب حول تحديد المباراتين في هذا القرار، هل يجب أن تكون إحداهما مباراة كأس الملك، حيث جاء الإيقاف بسبب طرده في البطولة، أم يشمل القرار جميع المباريات الرسمية التي يحق لتاليسكا المشاركة فيها.

وذكرت "الرياضية" في وقت سابقة أن القرار بشأن إيقاف تاليسكا سيشمل مباراة الفريق ضد الخليج في دوري روشن أولًا، ثم مباراة الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر لها في ديسمبر المقبل.

يذكر أن النصر فاز على الوحدة بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويواصل مطاردة الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط بعد مرور 13 جولة.