في يوم الغذاء العضوي.. بيئة القصيم تستعرض 50 منتج ونموذج للإنتاج العضوي

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أمس السبت عدد من الفعاليات بمناسبة يوم الغذاء العضوي، بالشراكة مع المركز الوطني للزراعة العضوية وذلك في مجمع العثيم مول بمدينة بريدة.

وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة يومين لتذكير المواطنين بأهمية الغِذاء العضوي وفوائده الصحية العديدة.

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وتضم منطقة القصيم 15 مزرعة عضوية بالاضافة الى 8 مزارع بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كلياً معتمدةً على الأسمدة الطبيعية التي تستخلصها من مخلفات الحيونات أو النباتات وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلباً.

وتشمل الفعاليات استعراض 50 منتجاً ونموذج للإنتاج العضوي، وعدد من البرشورات التوعوية والتثقيفية بالإضافة لتوزيع الكتيبات التوعوية على الزوار.

#فيديو_واس | بيئة القصيم تستعرض 50 منتجاً ونموذج للإنتاج العضوي في يوم الغذاء العضوي.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/sfwiC19eIX — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) November 11, 2023

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، أن يوم الغذاء العضوي يأتي تأكيداً على الحفاظ على صحة المواطن، ورفع معدل الوعي بأهمية الحياة الصحية السليمة وجودة الحياة للأسرة السعودية، مشيرا على أن الغذاء العضوي يعكس أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا.