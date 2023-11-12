7 إقالات في شهرين.. مندوسا آخر ضحايا دوري روشن

ارتفعت قائمة المدربين المقالين في دوري روشن السعودي للمحترفين إلى الرقم 7 في نحو شهرين فقط، بعدما طالت البرتغالي جورجي مندوسا.

وكانت إدارة الأخدود اتفقت مع المدرب جورجي مندوسا على إنهاء الصفقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، قبل مواجهة الفريق أمس السبت أمام الحزم.

وسرعان ما تم إسناد المهمة إلى السلوفاكي مارتن سيفيلا (47 عاما) ليتولى قيادة الفريق في مباراة الحزم وما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وفاز الأخدود تحت قيادة مارتن سيفيلا على الحزم بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسبق لجورجي مندوسا، الذي أقيل من منصبه، أن قاد الأخدود إلى الصعود من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأصبح مندوسا بذلك سابع مدرب تتم إقالته في دوري روشن خلال الموسم الجاري 2023-2024 في القائمة التي دشنها الهولندي مارسيل كايزر بعد إقالته من الشباب في سبتمبر الماضي.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية قائمة المدربين المقالين بالموسم الحالي لدوري روشن: