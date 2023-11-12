“الحياة الفطرية”: مخالفة منشأة مارست نشاط عرض كائنات فطرية دون ترخيص

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، عن مخالفة منشأة تمارس نشاط عرض كائنات فطرية "حديقة حيوان" دون ترخيص، وحيازتها بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالكائنات الفطرية.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشأة، بما في ذلك مخالفة مالكها ونقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.

اقرأ أيضًا: رابطة العالم الإسلامي ترحب بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

وأضاف المركز في بيانه، أن المنشأة ضمت أكثر من 100 حيوان فطري، من بينها كائنات مفترسة وأنواع مختلفة من الطيور بما فيها طيور جارحة وكائنات مهددة بالانقراض، مؤكدًا أنه يتابع ويرصد جميع المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة متعلقة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الخاصة بالحياة الفطرية على الرقم الموحد 19914 أو على منصة فطري.