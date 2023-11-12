السعودية تستضيف مباريات 3 منتخبات آسيوية بتصفيات المونديال

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة مباريات منتخبات سوريا واليمن وأفغانستان ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بعد موافقة الجهات الرسمية.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد، سيحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة مباراتي سوريا مع وكوريا الشمالية في 16 نوفمبر الجاري وسوريا واليابان في 21 من الشهر ذاته، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها مباراة اليمن والبحرين، في 16 نوفمبر، ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات.

فيما يحتضن ملعب نادي الاتفاق مباراة أفغانستان والكويت، في 21 نوفمبر، ضمن المجموعة الأولى.

يذكر أن لاعبو المنتخب السعودي سينتظمون اليوم الأحد في مقر معسكرهم بمحافظة الأحساء استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.