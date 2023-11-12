تبرعات “ساهم” لإغاثة غزة تتجاوز 460 مليون ريال

تجاوز إجمالي التبرعات لمنصة "ساهم"، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 460 مليون ريال، حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد المتبرعين في الحملة إلى 675,400 متبرع.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذه الحملة بمبلغ 30 مليون ريال، كما أعلن عن تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 20 مليون ريال.