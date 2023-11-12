6 نصائح لقيادة آمنة في الأجواء الماطرة

نصحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على منصة إكس "تويتر سابقا"، السائقين بضرورة اتباع 6 نصائح للقيادة الآمنة في الأجواء الماطرة، وذلك لتجنب وقوع الحوادث.
النصائح
• تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية أثناء المطر، حتى لو كانت الرؤية جيدة، وذلك لزيادة الرؤية وجعل السيارة أكثر وضوحًا.
• القيادة ببطء وتخفيف السرعة، وذلك لتجنب الانزلاق.
• ترك مسافة آمنة بين السيارة الأمامية والسيارة التي أمامها، وذلك لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.
• تحديد الطريق واختيار أقصرها وأسلمها قبل القيادة، وذلك لتجنب الوقوع في حفر أو مطبات.
• فتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب عليها، وذلك لتحسين الرؤية.
• التحرك بهدوء في الشوارع المبتلة، وذلك لتجنب فقدان الثقة على السيارة.
وأكد المرور السعودي أن اتباع هذه النصائح يساعد على القيادة الآمنة في الأجواء الماطرة، ويحافظ على السلامة العامة.