6 نصائح لقيادة آمنة في الأجواء الماطرة

نصحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على منصة إكس "تويتر سابقا"، السائقين بضرورة اتباع 6 نصائح للقيادة الآمنة في الأجواء الماطرة، وذلك لتجنب وقوع الحوادث.

النصائح

• تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية أثناء المطر، حتى لو كانت الرؤية جيدة، وذلك لزيادة الرؤية وجعل السيارة أكثر وضوحًا.

• القيادة ببطء وتخفيف السرعة، وذلك لتجنب الانزلاق.

• ترك مسافة آمنة بين السيارة الأمامية والسيارة التي أمامها، وذلك لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

• تحديد الطريق واختيار أقصرها وأسلمها قبل القيادة، وذلك لتجنب الوقوع في حفر أو مطبات.

• فتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب عليها، وذلك لتحسين الرؤية.

• التحرك بهدوء في الشوارع المبتلة، وذلك لتجنب فقدان الثقة على السيارة.

وأكد المرور السعودي أن اتباع هذه النصائح يساعد على القيادة الآمنة في الأجواء الماطرة، ويحافظ على السلامة العامة.