النور يحقق المركز التاسع في مونديال اليد

حلّ فريق النور السعودي في المركز التاسع في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"، بعد فوزه على فريق كال هيت الأمريكي.

وفاز النور على منافسه كال هيت بنتيجة (29-24) مساء الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النور بنتيجة (13-12)، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهيه بفارق 5 أهداف.

وحاز لاعب كال هيت اندريو دونلن على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

من جانبه، حقق فريق فرناندو الأرجنتيني المركز الحادي عشر في البطولة بعد فوزه على منافسه كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (39-28).

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرناندو بنتيجة (22-11)، وحاز لاعبه ماريانو كانيبا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.