المملكة ومقدونيا الشمالية تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية

حث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، توسيع العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية والفرص الاستثمارية والتجارية بين المملكة وجمهورية مقدونيا الشمالية.

وناقش الوزير الإبراهيم، مع وزير الاقتصاد في جمهورية مقدونيا الشمالية، كيرشنيك بكتيشي، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون المتبادل في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وغيرها، وذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط الرسمية لجمهورية مقدونيا الشمالية.

حضر الاجتماعين سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، فيصل بن غازي حفظي.