تقليل تناول الملح بمقدار ملعقة صغيرة يعادل مفعول أدوية ارتفاع ضغط الدم

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن التقليل من استهلاك الملح بمقدار ملعقة صغيرة يوميًا (2300 ملّيغرام) يمكن أن يخفض ضغط الدم بالقدر نفسه الذي يفعله دواء ارتفاع ضغط الدم التقليدي.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أجريت الدراسة على 213 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى اتبعت نظاماً غذائياً عالي الصوديوم، والثانية اتبعت نظاماً منخفض الصوديوم تم فيه تقليل استهلاك الملح بمقدار ملعقة صغيرة يومياً، وذلك لمدة أسبوع، قبل أن يتم تبديل الأنظمة بين المجموعتين لمدة أسبوع آخر.

وأشار الباحثون في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن الأميركية، إلى أن الانخفاض في ضغط الدم خلال اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم سريعًا ومثيرًا.

وبالمقارنة مع النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، انخفض ضغط الدم عند اتباع النظام منخفض الملح بمقدار 8 ملليمترات من الزئبق، وهو ما قال فريق الدراسة إنه التأثير نفسه الذي يحدث عند تناول أدوية ضغط الدم.

ويمكن أن يكون لأدوية ضغط الدم كثير من الآثار الجانبية، بما في ذلك السعال، والإمساك أو الإسهال، والدوخة، وانخفاض الطاقة، والصداع، وآلام العضلات، والغثيان، والعصبية، والتعب، وزيادة الوزن أو فقدانه.

وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023، يؤثر ارتفاع ضغط الدم على واحد من كل 3 بالغين في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وفشل القلب وتلف الكلى والسكتة الدماغية.