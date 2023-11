الكشف عن خطة ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز

يحرص ريال مدريد على معالجة مشاكله في مركز الظهير الأيسر من خلال التعاقد مع لاعب رفيع المستوى في الصيف المقبل، في الوقت الذي يعد فيه الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ الألماني، هو الاسم الأكثر ارتباطًا بالانتقال إلى الفريق الملكي

ويرتبط ألفونسو ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2025، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير الأخيرة إلى أنه لا يرغب في تمديد عقده مع البافاري، مع تحديد سعر 50 مليون يورو مقابل بيعه.

وقد يجبر ذلك الأمر عملاق البوندسليجا على قبول عرض مخفض لضم اللاعب الكندي الدولي، حتى لا يخسر خدماته مجانا بعد 12 شهرًا.

وفي ضوء ذلك، قدَّم الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، تحديثًا للوضع الحالي في ظل رغبة ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز.

🚨⚪️ Understand Alphonso Davies remains one of the main targets for Real Madrid in 2024. He's not leaving in January but Real keep monitoring him for the next summer window.

It all depends on Bayern but Real appreciate Davies and will keep sending their people to track him. pic.twitter.com/1JL6dVHSwB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023