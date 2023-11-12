تحرك مفاجئ.. مبابي يرد على قرار الريال بتجميد مفاوضات التوقيع معه

رد نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على قرار إدارة نادي ريال مدريد بتجميد مفاوضات التوقيع معه في الصيف المقبل.

وأشارت تقارير الأسبوع الماضي أن إدارة ريال مدريد انسحبت من صفقة مبابي، خوفًا من حدوث أزمة في غرفة ملابس النادي الملكي.

وبحسب شبكة "كانال بلس" الفرنسية، فإن مبابي اتفق على عقد اجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة أن هذا الاجتماع كان مقررًا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرًا.

وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان.

قبل أن تتحسن الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.