الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين حتى الخميس المقبل .

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة، ومناطق الباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية ورماح ومرات والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة.