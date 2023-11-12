اتفاقية تعاون أمني بين المملكة والصومال

وقّعت وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

ومثّل وزارة الداخلية في الاتفاقية التي جرى توقيعها في الوزارة بالرياض اليوم الأحد، نائب وزارة الداخلية الدكتورناصر بن عبدالعزيز الداود، فيما مثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أبشر عمر جامع.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الصومالية.