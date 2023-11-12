أمير منطقة نجران يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

أعرب الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن فخره واعتزازه بالتطور غير المسبوق في القطاع الرياضي السعودي الذي يعكس دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لفئة الرياضة والشباب.

وأكد أهمية دورة الألعاب السعودية، وعدها امتدادًا لسلسلة المبادرات التي تقوم بها المملكة للارتقاء بالحركة الرياضية، مثمنًا الدور البارز لسمو وزير الرياضة، وطموحاته في النهوض بالقطاع الرياضي السعودي نحو آفاق جديدة، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد في مقر إمارة نجران , مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 ، لتبدأ جولتها في المنطقة التي تتضمن زيارة 4 مواقع، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وقال أمير نجران في تصريحات نقلتها وكالة "واس": "تحظى المملكة بمكانة بارزة على الصعيد الرياضي جسدتها الإنجازات والنجاحات المتتالية، وتشكل دورة الألعاب السعودية دليلاً على القفزات التنموية والنوعية التي حققتها المملكة للارتقاء بالرياضة والرياضيين"، مؤكداً أن جولة شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تعبر عن روح الدورة المعتمدة على قيم الصداقة والسلام وإشراك الجميع في الاحتفال بالألعاب السعودية وشاهداً على قدرة المملكة على تنظيم أكبر الفعاليات وإبراز قدرات هذا الوطن وإمكاناته.

وتسلّم الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، شعلة الدورة من الدكتور حازم عابد، الحائز على ذهبية بطولة فيرجينيا المفتوحة بأمريكا، وعضو اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي للمبارزة ورئيس اللجنة الطبية في الاتحاد العربي للمبارزة، وحمل الشعلة ندى حازم عابد، لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة، إحدى أوائل لاعبات المبارزة السعوديات، حيث شاركت في بطولة آسيا للمبارزة للناشئين والشباب عام 2016، وأحرزت أول ميدالية آسيوية للمبارزة السعودية في العام 2019 في بطولة الجولة الأسيوية في الرياض، وبرونزية دورة الألعاب العالمية القتالية التي اختتمت مؤخراً في الرياض، كما أحرزت بطولة المملكة للمبارزة.

وانتقلت مسيرة الشعلة لمدينة الأمير هذلول الرياضية، وحمل الشعلة خلال زيارتها لاعب كرة القدم عوض خميس، الفائز بلقب الدوري السعودي مرتين، ولقب بطولة كأس ولي العهد، ولقب كأس السوبر السعودي، ثمّ توجهت المسيرة بعد ذلك إلى منتزه الأمير جلوي في أبا الرشاش، حيث تناوب على حمل الشعلة البطل البارا لمبي مهدي حسين الصريمي، والحاصل على ذهبية رفع الأثقال لبطولة المناطق، واللاعب الأولمبي حسين علي رضا، قائد المنتخب السعودي للتجديف، وحامل راية المملكة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وصاحب برونزية البطولة الآسيوية، واختتمت المسيرة جولتها في المنطقة بزيارة النافورة التفاعلية، وحمل الشعلة لاعب الكاراتيه عبدالله ال سالم، صاحب ذهبية آسيا وزن تحت 75 كجم، وفضية غرب آسيا، وبطل المملكة 8 مرات.

وتجوب شعلة دورة الألعاب السعودية رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة لتُعبر عن روح الدورة المعتمدة على قيم الصداقة والسلام ولإشراك الجميع في الاحتفال بالألعاب السعودية، بمشاركة كافة المؤثرين والرياضيين في مسيرتها، والتعريف بالرياضيين في أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة، وزيادة التوعية والترويج بالألعاب السعودية وقيمها وأهدافها.