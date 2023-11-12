عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح متوجهة إلى غزة

عبرت منفذ رفح الحدودي اليوم الأحد أولى قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإغاثية تحمل مساعدات إيوائية وغذائية متوجهة لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتعد هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية الإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.