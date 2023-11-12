إمبولي يفوز على نابولي في الدوري الإيطالي

حقق إمبولي فوزًا ثمينًا على مضيفه نابولي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي قائمًا حتى سجل فيكتور كوفالينكو هدف الفوز لفريق إمبولي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

رفع إمبولي رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى المركز السابع عشر.

في المقابل توقف رصيده نابولي عند 21 نقطة في المركز الرابع.

هذا الفوز هو الثالث لإمبولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في مباراة.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الثالثة لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.