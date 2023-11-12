منح حسين الجسمي لقب “سفير رياضة الانجازات”

توَّج الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023"، ومنح لقب "سفير رياضة الانجازات" في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وذلك في مبادلة أرينا في أبوظبي.

جاء ذلك تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأعرب الجسمي عن شكره واعتزازه بلقب "سفير رياضة الانجازات" وقال في تدوينة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقباً سأعتز به دائماً "سفير رياضة الإنجازات"، مؤكداً أن الجائزة العالمية تعكس المكانة الرائدة للعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية، مشيداً بدور اتحاد الجوجيتسو في نشر الرياضة، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي للعبة ووجهة مفضلة للأبطال. متمنياً أن تتواصل مسيرة إنجازات الدولة بأمجادها ومحطاتها المشرفة.

وكان الجسمي قد شارك في حفل افتتاح النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدم برؤيته الموسيقية وألحانه وغنائه الأغنية الرسمية بالبطولة تحت عنوان "أبوظبي منبع البطولات" من كلمات أحمد بن هياي المنصوري وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر علي الأمير، وأكد فخره واعتزازه للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي وقيامه بدور بسيط في قصة النجاح التي سطرتها البطولة على مدى الأعوام السابقة.

هذا وقد انطلقت النسخة الأولى من "جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو"، في عام 2016 لتشكل المنصة الأولى والأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجیتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.