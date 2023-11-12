“الرياض للبولو” يُتوج ببطولة “تشيسترتون” في دبي

تُوّج فريق الرياض للبولو بلقب بطولة تشيسترتون بولو، وذلك بعد فوزه على فريق لندن البريطاني بنتيجة 4/2، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أمس في نادي ديزرت بالم للبولو في مدينة دبي بالإمارات، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، والأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية، والرئيس التنفيذي لاتحاد البولو فيصل بن دويس.

ومثل فريق الرياض اللاعبان خالد العمران وريان العجاجي والمحترفان سانتوس إيريارت وجيليرمو لي، فيما شارك في البطولة 4 فرق هي إنجلترا وتشسترتونز ونورثرن داتا الإماراتي والرياض السعودي.

وتعد البطولة من البطولات المهمة للبولو في العالم، وأقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، استمرار الاتحاد وفق خطته الإستراتيجية للمساهمة في تطور اللعبة بالمملكة، التي يأتي من ضمنها تعزيز المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات السعودية، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات دولية وحضور فرق ومنتخبات سعودية في بطولات قوية للبولو، لرفع مستوى اللاعبين والأداء الفني للعبة.