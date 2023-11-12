صن دوانز يفوز بالنسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي

توج فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الأحد، بلقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي عقب فوزه على ضيفه الوداد الرياضي المغربي (2-0) في إياب الدور النهائي من البطولة.

تمكن صن داونز من إحراز هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع "45+3" عن طريق نجمه ومهاجمه بيتر شالوليلي.

في الشوط الثاني حاول الوداد أن يساوي الكفة ويسجل هدف التعادل إلا أن أوبري موديبا تمكن من حسم اللقب لصالح الفريق الجنوب إفريقي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

كان الوداد قد فاز ذهابًا على أرضه بهدفين مقابل هدف فحقق صنداونز اللقب بتفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (3-2).