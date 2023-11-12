مقتل 5 جنود أمريكيين في سقوط طائرة في البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الأحد، مقتل 5 جنود أمريكيين عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وقال البيان إن "الحادث وقع خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوًا في إطار التدريب العسكري. وقُتل جميع أفراد الخدمة الخمسة" الذين كانوا على متن الطائرة.

وبدأت جهود البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث بالسفن والطائرات، حسب البيان.

ليس من الواضح بالضبط ما حدث أو في أي مرحلة من الرحلة حدث ذلك، لكن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

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