تطور في محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس: التوصل لاتفاق خلال أيام

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن محادثات تبادل الأسرى مع حركة حماس في مرحلة متطورة، مشيرة إلى أنه يمكن التوصل لاتفاق خلال أيام.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد، نقلا عن مصدر مطلع إن الاتفاق سيشمل العشرات من النساء والأطفال.

في السياق، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يمكن أن يكون هناك اتفاق لتحرير المحتجزين لدى حركة "حماس".

وفي مقابلة شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال نتنياهو إنه يمكن أن يكون هناك اتفاق قريب.

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