فيديو | ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الأولى (18 ثانية) من زمن المباراة بواسطة المهاجم صامويل أوموروديون.

وأدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يعود الأخير ليمنح الفريق الكاتالوني فوزًا صعباً من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق النقطتين عن غريمه ريال مدريد الوصيف و4 نقاط عن جاره المتصدر جيرونا.