فيديو | ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.
افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الأولى (18 ثانية) من زمن المباراة بواسطة المهاجم صامويل أوموروديون.
⚽️🔥 ليفاندوفسكي من ركلة جزاء يمنح برشلونة هدف التقدم#الدوري_الإسباني | #برشلونه_الافيس #LaLiga pic.twitter.com/NTmv2XwSxK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
وأدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يعود الأخير ليمنح الفريق الكاتالوني فوزًا صعباً من ركلة جزاء في الدقيقة 78.
⚽️🔥 ليفاندوفسكي يدرك التعادل لبرشلونة برأسية متقنة#الدوري_الإسباني | #برشلونه_الافيس #LaLiga pic.twitter.com/uFGr0rAtxR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق النقطتين عن غريمه ريال مدريد الوصيف و4 نقاط عن جاره المتصدر جيرونا.