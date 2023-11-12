وزير الصحة: متوسط العمر المتوقع للسعوديين في رؤية 2030 هو 80 عامًا

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إن متوسط العمر المتوقع للسعوديين في رؤية 2030 هو 80 عاما، مشيرًا إلى أن الوزارة أوكلت مهمة علاج الأمراض لـ "الصحة القابضة" فيما أصبحت الوزارة تركز على مجتمع صحي.

وأضاف في لقاء مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يساهم في مقاومة الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري ويخفف بنسبة 30% مخاطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: متوسط العمر المتوقع للسعوديين في رؤية 2030 هو 80 عاما.. وأوكلنا مهمة علاج الأمراض لـ "الصحة القابضة" فيما أصبحت الوزارة تركز على مجتمع صحي#الراصد pic.twitter.com/ILUkAKu57u — الراصد (@alraasd) November 12, 2023

وأشار إلى أن خفض الملح ومنع الزيوت المهدرجة، والضرائب على السكريات والتبغ سياسات عززت صحة الفرد وزيادة عمر الإنسان.

وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء أصدرت قرارا بخفض الملح في الخبز وكثير من الأغذية إلى أقل من 5% مما كان عليه وإيقاف الزيوت المهدرجة في المملكة دون أن نشعر.

وأكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الأسواق الصحية ملاذ جيد للمشي في الأجواء غير المناسبة للمشي، موجها رسالة مباشرة، قائلا: "الدواء علاج.. لكن السلوك الغذائي والسلوك البدني أفضل من الدواء.. والدراسات أثبتت ذلك".

وتناول جانبا من الحوادث المرورية، مؤكدا أن وفيات الحوادث في عام 2016 كانت 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وانخفضت في عام 2022 إلى 14 حالة وفاة.

ومازح وزير الصحة وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي آل سعود، قائلا: "لا أستطيع منافسة الأمير عبد العزيز بن تركي في رياضة البادل.. وهذه الرياضة تساعد في تحسين النشاط الرياضي".