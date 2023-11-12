“العامة للموانئ”: الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية في ميناء جدة سيعزز من انسيابية حركة البضائع

قال نائب رئيس القطاع الاستراتيجي في الهيئة العامة للموانئ خالد الغيث، إن الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية في ميناء جدة الإسلامي سيعزز من انسيابية حركة البضائع وسيدعم حركة العمليات اللوجستية.

وبدأت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بالتعاون مع "الهيئة العامة للطيران المدني"، و"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، مراحل تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجهات الثلاث للتعاون في تفعيل مجال الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية، خلال العام الحالي 2023م، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال الوسائط المتعددة للترانزيت، وربطها بالمنافذ الجوية.