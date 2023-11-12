القبض على 14 مخالفا لنظام أمن الحدود في عسير وبحيازتهم 210 كيلوجرامات من القات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.