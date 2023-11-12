الخليج يخسر من الأهلي المصري ويكتفي بالمركز السادس في “سوبر جلوب”

خسر الخليج على يد الأهلي المصري بنتيجة إجمالية 34-35 مساء اليوم الأحد في مباراة ترتيبية ليكتفي بالمركز السادس في كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023) المقامة على الأراضي السعودية.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 30-30، لكن الأهلي المصري حسم الفوز برميات الترجيح من علامة الجزاء.

• قمة حبست الأنفاس 😲

• رميات الـ 7 أمتار تبتسم للأهلي🇪🇬 📹| ملخص لقاء الخليج والأهلي في #سوبر_جلوب_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/Lhu8Nt7zww — سوبر جلوب السعودية 🇸🇦 (@sahfksa) November 12, 2023

وأقيمت المباراة على الصالة الخضراء بالدمام، وشهدت ندية وإثارة كبيرة في أحداثها.

كان الخليج احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت ماجديبورج الألماني وكوينزلاند الأسترالي في الدور الأول.

أما الأهلي فاحتل المركز الثاني في المجموعة التي ضمت برشلونة الإسباني والنور.