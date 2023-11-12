ليفركوزن يعود إلى صدارة الدوري الألماني

استعاد باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما عمّق جراح ضيفه يونيون برلين بالفوز عليه برباعية نظيفة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 11 من المسابقة.

افتتح أليخاندرو جريمالدو التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 23، فيما أضاف زميلاه أوديلون كوسونو وجوناثان جلاو تاه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و73 على الترتيب.

واختتم ناثان تيلا مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لليفركوزن في الدقيقة 83.

وحقق باير ليفركوزن ثاني أكبر انتصار في الموسم الجاري من الدوري الألماني، بعد الفوز بنتيجة 5-1 على دار مشتات في سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة.

وهذا هو الفوز العاشر في الموسم الجاري من الدوري الألماني لليفركوزن، مقابل تعادل وحيد.

وارتفع رصيد ليفركوزن إلى 31 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين عند 6 نقاط، في المركز الأخير بجدول الترتيب.