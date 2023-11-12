قمة مثيرة بـ8 أهداف.. التعادل يحسم موقعة تشيلسي ومانشستر سيتي

حسم التعادل بنتيجة 4-4 مباراة تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تقدم مانشستر سيتي أولًا بهدف من ركلة جزاء سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 25، لكن تشيلسي أدرك التعادل عن طريق تياجو سيلفا في الدقيقة 29.

وتقدم تشيلسي لأول مرة في المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 37، لكن مانشستر سيتي رفض أن يدخل غرف الملابس للاستراحة متأخرًا حيث تعادل بهدف مانويل أكانجي في الدقيقة الأولى من الشوط الأول.

وأعاد هالاند التقدم لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 47، وتعادل تشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة 67.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث تقدم مانشستر سيتي للمرة الثالثة في المباراة بهدف لرودري في الدقيقة 86، وظن فريق المدرب بيب جوارديولا أنه في طريقه لخطف الفوز من ملعب تشيلسي، إلا أن أصحاب الأرض أدركوا التعادل من ركلة جزاء سددها كول بالمر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورغم التعادل انفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة عن أرسنال، الذي فاز بدوره على بيرنلي مساء أمس السبت.

أما تشيلسي فحصد نقطة رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.