تعادل تشيلسي ومانشستر سيتي يعيد للأذهان قمة عمرها 14 عامًا

أعاد تعادل تشيلسي ومانشستر سيتي بنتيجة 4-4 مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للأذهان مباراة شهيرة بين ليفربول وأرسنال قبل 14 عامًا في المسابقة ذاتها.

وقدم تشيلسي ومانشستر سيتي واحدة من أكثر مباريات الموسم الجاري إثارة بعدما تعادلا بأربعة أهداف لكل منهما على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وحسب شبكة "أوبتا"، فإن هذه هي أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تنتهي بالتعادل 4-4 منذ مباراة ليفربول وأرسنال الشهيرة التي انتهت بالنتيجة ذاتها أبريل 2009.

كما أنها أول مباراة بين الفريقين في الدوري تشهد تسجيل كل منهما 3 أهداف أو أكثر منذ تلك المباراة التي حسمها تشيلسي بنتيجة 6-3 في نوفمبر 1969.

من جانبه، وبعد خوض 882 مباراة كمدرب في كل البطولات، هذه هي المرة الأولى التي يتعادل فيها فريق يقوده بيب جوارديولا بنتيجة 4-4.

ورغم التعادل انفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة على كل من ليفربول وأرسنال.

أما تشيلسي فحصد نقطة رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.