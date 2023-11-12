مانشيني يستدعي الغنام بدلًا من أيمن يحيى في معسكر الأخضر السعودي

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، استدعاء خالد الغنام لمعسكر الفريق المقام حاليًا في محافظة الأحساء، بدلًا من أيمن يحيى.

وذكر المنتخب السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مساء اليوم الأحد، أن مانشيني استبعد أيمن يحيى لعدم الجاهزية الطبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالته.

وانطلق مساء اليوم معسكر المنتخب السعودي بمحافظة الأحساء، استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح في الأحساء، الخميس المقبل، فيما يحل ضيفًا على الأردن في ملعب عمان الدولي الثلاثاء بعد المقبل.

وبعد الاستبدال الذي قاد به مانشيني في القائمة، أصبحت على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز الصقور، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.