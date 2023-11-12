بعد تسجيله 17 هدفًا.. أسطورة ألمانيا: أتوقع أن يحطم كين رقم ليفاندوفسكي

يتوقع لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونيخ والكرة الألمانية، أن يحطم هاري كين، مهاجم الفريق البافاري، الرقم القياسي الذي يملكه روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق السابق.

ويعتبر ليفاندوفسكي، الذي يلعب حاليًا لبرشلونة، هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسوم واحد من الدوري الألماني، برصيد 41 هدفًا موسم 2020-2021.

وسجل كين 17 هدفًا في أول 11 مباراة من الموسم الجاري للدوري الألماني، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الرقم.

وسجل كين هدفين خلال فوز بايرن ميونيخ على ضيفه هايدنهايم 4 /2 أمس السبت ليتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليجا.

كما سجل كين حتى الآن أكثر مما سجله نيكلاس فولكروج وكريستوفر نكونكو اللذان تصدرا قائمة هدافي الموسم الماضي من البوندسليجا برصيد 16 هدفا في 34 مباراة.

وقال ماتيوس، عبر شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأحد "أراهن عليه بالفعل، إلا إذا تعرض لإصابة كبيرة، سيحطم بكل تأكيد الرقم القياسي لليفاندوفسكي".