أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان آخر تطورات الأوضاع في غزة

قال الديوان الأميري القطري اليوم الأحد إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث "آخر تطورات الأوضاع في غزة".

وأضاف الديون أن الأمير أكد خلال الاتصال "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم".

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.