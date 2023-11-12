“إنجاز استثنائي”.. بايرن ميونيخ يعلن أرباحًا قياسية

أعلن نادي بايرن ميونيخ أرباحًا قياسية عن الموسم الماضي خلال الاجتماع السنوي العام اليوم الأحد.

وارتفعت دورة رأس المال بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 2ر854 مليون يورو (3ر915 مليون دولار) حيث يتواصل تعافي صناعة كرة القدم بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير المالي ميشي ديدريش في الاجتماع السنوي العام، فيما أبرزته وكالة الأنباء الألمانية "إنه إنجاز استثنائي".

وأضاف ديدريش "كل ما ننتجه يتم استثماره في الرياضة. بالنسبة لنا، الأمر متعلق دائما بالرياضة في المقام الأول. أهم عائد لنا في الاستثمار هو الألقاب".

وتضاعفت أرباح المجموعة قبل الضرائب بأكثر من 3 أضعاف في العام المالي 2022 / 2023، لترتفع من 1ر17 مليون يورو إلى 5ر54 مليون يورو.

وارتفع صافي الربح إلى 7ر35 مليون يورو بزيادة 23 مليون يورو مقارنة بالموسم السابق.