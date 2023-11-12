الخبر تستضيف بطولة ودية بمشاركة 4 منتخبات تحت 23 عامًا

تنطلق الدورة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عامًا لكرة القدم بمحافظة الخبر خلال الفترة من 18 - 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات السعودية ، قطر، الأردن، أستراليا.

وتشهد الدورة إقامة 4 مباريات على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويلتقي في الـ 18 من نوفمبر المنتخب السعودي مع نظيره الأردني، والمنتخب القطري يواجه الأسترالي، فيما يقابل المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في الـ 21 من نوفمبر، والمنتخب القطري يواجه الأردني.

يذكر أن الدورة الودية الدولية تأتي ضمن استعدادات أخضر تحت 23 عامًا للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).