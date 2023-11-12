الأخضر يبدأ تدريباته في معسكر الأحساء.. والدوسري يواصل برنامجه العلاجي

انتظم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الأحد في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة "الأحساء" استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر منتخب باكستان يوم الخميس المقبل على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما يحل ضيفًا على منتخب الأردن يوم 21 من شهر نوفمبر على استاد عمّان الدولي.

وحسب بيان المنتخب السعودي، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الحصة التدريبية على "الملعب الرديف بنادي الفتح"، تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى سالم الدوسري ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، استبعد المدير الفني للمنتخب أيمن يحيى من معسكر الأخضر لعدم جاهزيته الطبية، فيما استدعى خالد الغنام بدلًا منه.

أجواء الأحساء غير 😍🎥 pic.twitter.com/PCqjWsfixX — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 12, 2023

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي غدًا بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "الملعب الرديف بنادي الفتح"، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

وتضم القائمة المتواجدة في معسكر الأحساء كل من: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز الصقور، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.