“ليلة دموع” جديدة في موسم الرياض.. “جهزوا الدموع حنعيّط”

بدأت حملة الترويج لحفل "ليلة الدموع" الجديد المقرر في النسخة الرابعة من موسم الرياض تحت شعار "جهزوا الدموع حنعيّط".

ويحيي الحفل مجموعة من نجوم الوطن العربي الذين اشتهروا بالأغنيات الكلاسيكية العاطفية المؤثرة الفنانين رامي صبري، تامر عاشور، آدم ورامي جمال برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل "بنش مارك" عن بدء طرح التذاكر للعرض الذي سيحمل الكثير من المفاجآت يوم 16 نوفمبر 2023 على مسرح أبوبكر سالم.

ويأتي حفل "ليلة الدموع" في موسم الرياض هذا العام بعد النجاح الكبير والباهر الذي حققته الليلة الأولى في مدينة جدة حيث إنها جاءت من فكرة طرحها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.