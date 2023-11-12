ناقد رياضي: إدارة الاتحاد تعمل بطريقة احترافية لأول مرة

قال الناقد الرياضي جمال عارف إنه يشعر بأن إدارة الاتحاد تعمل بطريقة احترافية لأول مرة، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي استبعاد لاعبين من الفريق قبل قدوم المدرب الجديد.

ويبحث الاتحاد عن مدرب جديد خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي تعرض للإقالة من منصبه بسبب سوء النتائج.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الإسباني جولين لوبيتيجي هو الأقرب لتولي مهمة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح جمال عارف، عبر برنامج "الديوانية" الذي يذاع عبر القناة الرياضية السعودية، "هناك أحاديث في الوسط الرياضي حول استبعاد بعض اللاعبين ورحيلهم عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهذا كلام غير صحيح، ولن يحدث".

وأضاف "لأول مرة أشعر أن إدارة الاتحاد تعمل بطريقة احترافية، فهي لن تفعل ما يتردد".

#جمال_عارف | لا يمكن تحديد من اللاعب الذي سيرحل من #الاتحاد لأن الإدارة لأول مرة تتعامل بشكل احترافي.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/7kmqgYkXGv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 12, 2023

وتابع عارف "عندما يتولى المدرب الجديد مهامه، ويرى اللاعبين، ويقرر من منهم الذي يحتاجه، وما هي احتياجات الفريق من الصفقات، وقتها يتم استبعاد اللاعبين، لكن من غير المعقول وضع 500 اسم على قائمة المستبعدين".

واختتم حديثه في هذا الصدد بالقول "لا يمكن استبعاد أي لاعب قبل قدوم المدرب الجديد، لأنه صاحب القرار الأول في اختيار اللاعبين".

ويستعد الاتحاد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2023، التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.