محمد نور: حفل اعتزالي في يناير.. واختيارات مانشيني فاجأتني

أعلن محمد نور، نجم الاتحاد والمنتخب السعودي، إقامة حفل اعتزاله كرة القدم في يناير المقبل.

وسُئل نور لدى استضافته في برنامج "دورينا غير" المذاع عبر قناة "السعودية"، عن موعد حفل اعتزاله، فرد بقوله "سيكون خلال الشهرين المقبلين، يمكنني القول إنه سيكون في يناير".

وفي سياق آخر، قال نور "تفاجأنا باختيارات مانشيني، خصوصًا أن هناك لاعبين اعتادوا المشاركة مع المنتخب لكنهم ابتعدوا عن القائمة، أبرزهم محمد كنو، وفراس البريكان، والغنام".

وتابع "قد يكون استبعاد هؤلاء اللاعبين لأنه يعلم جيدًا مستوياتهم، ويريد رؤية لاعبين جدد".

وواصل حديثه بالقول "لكن الغريب أن هناك لاعبين في قائمة الأخضر لا يشاركون مع فرقهم بانتظام منذ بداية الموسم الجاري".

ويخوض منتخب السعودية معسكرًا تدريبيًا في الأحساء استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن يومي الخميس المقبل و21 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتضم القائمة المتواجدة في معسكر الأحساء كل من: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز الصقور، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.