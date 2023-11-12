ماجديبورج بطلًا لـ”سوبر جلوب 2023″

توّج فريق ماجديبورج الألماني بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" التي استضافتها المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر.

وتمكن ماجديبورج من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فوكس برلين الألماني بنتيجة (34-32).

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 29-29، لكن ماجديبورج حسم المباراة بفارق هدفين في النهاية.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق فوكس برلين بفارق 3 أهداف (16-13).

وعقب نهاية اللقاء، سلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، قائد فريق ماغديبورج كأس البطولة والميداليات الذهبية.

وكان برشلونة حصل المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على كيلسي البولندي بنتيجة 33-30 في مباراة تحديد المراكز في وقت سابق من اليوم.