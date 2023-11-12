بعد إصابة الظهر.. دورتموند يوضح موقف هوميلز من منتخب ألمانيا

أكد نادي بوروسيا دورتموند اليوم الأحد، أن مشاكل الظهر التي يعاني منها مدافعه ماتس هوميلز لن تمنعه من الانضمام إلى صفوف المنتخب الألماني.

وجرى استبدال هوميلز، 34 عاما، مبكرا خلال الخسارة على ملعب شتوتجارت 1 /2 أمس السبت، لكن اللاعب سيكون ضمن 15 لاعبا من صفوف دورتموند سيشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة المباريات الدولية .

وقال إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، اليوم الأحد، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية "هوميلز يعاني من مشكلة في أسفل ظهره".

وأصدر هوميلز تحديثا عن إصابته على "إنستجرام" اليوم الأحد.

وكتب "ظهري لم يصمد، لسوء الحظ هذا يحدث بين الحين والآخر بسبب عدد المباريات التي أخوضها. عادة يستغرق الأمر من 3 إلى 4 أيام للتحسن (أنا معتاد على هذا)، وبعد ذلك ينبغي أن أكون جاهزا مرة أخرى".

وشارك هوميلز في 77 مباراة مع منتخب ألمانيا لكن جرى استبعاده من الفريق خلال حقبة المدرب السابق هانزي فليك، ثم قرر المدرب الجديد جوليان ناجسلمان الدفع به في مركز قلب الدفاع إلى جوار أنطونيو رودريجر في أول مباراة له، خلال الفوز على أمريكا 3 /1 الشهر الماضي، قبل أن يتم إراحته في المباراة الثانية أمام المكسيك والتي انتهت بالتعادل 2 /2.

وتستعد ألمانيا لاستضافة فعاليات يورو 2024 في يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب ألمانيا يوم السبت المقبل وديا مع نظيره التركي في برلين وبعدها بـ3 أيام يلاقي منتخب النمسا في فيينا.