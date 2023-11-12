إنتر ميلان يسترد صدارة الدوري الإيطالي.. وتعادل روما مع لاتسيو

استرد إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه الصعب والمستحق على ضيفه فروسينوني بثنائية نظيفة على ملعب "جوزيبي مياتزا"، مساء أمس الأحد في الجولة 12 من المسابقة.

افتتح إنتر ميلان التسجيل عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 43، قبل أن يضيف هاكن كالهانجلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

إنتر 2-0 فروزينوني النيراتزوري يعود إلى الصدارة شاهد الهدفين #إنتر_فروزينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8OQAhBbCqL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 12, 2023

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 31 نقطة ليعتلي الصدارة مرة أخرى، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

وبات هذا هو الانتصار العاشر لإنتر ميلان في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.

في المقابل، توقف رصيد فروسينون عند 15 نقطة في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى أقيمت ضمن نفس الجولة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت لاتسيو بضيفه روما على ملعب "الأولمبيكو".

ورفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.