تقارير تحسم موقف سلمان الفرج من الديربي أمام النصر

كشفت تقارير صحفية موقف سلمان الفرج، قائد الهلال، من المشاركة في مباراة ديربي مدينة الرياض ضد النصر في دوري روشن للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين أن سلمان الفرج سيكون جاهزًا للمباراة، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به.

وأضافت أن الفرج سيدخل خيارات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في مباراة النصر، التي تقام يوم الأول من ديسمبر المقبل في قمة مباريات الجولة 15 من المسابقة.

ومن المتوقع، حسب الصحيفة ذاتها، أن يعود الفرج للتدريبات الجماعية مع زملائه في الهلال عند عودتهم من الإجازة الحالية في ظل فترة التوقف الدولي.

كان الفرج تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب السعودي، في مباراة منتخب مالي، أكتوبر الماضي.

وظهر الفرج في المباراة الأولى مع الهلال الموسم الجاري أمام الاتفاق، 28 أغسطس الماضي، ولعب 5 مباريات بإجمالي 48 دقيقة.

وكانت مشاركة الفرج أمام الأخدود ضمن الجولة التاسعة هي الأخيرة للاعب مع "الزعيم" قبل إصابته.