توقيت مباراة مانشستر سيتي وليفربول يثير غضب كلوب

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، غضبه بسبب توقيت مباراة فريقه ضد مضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتتوقف مسابقة الدوري الإنجليزي لمدة أسبوعين بسبب فترة المباريات الدولية المقبلة، على أن تستأنف فعالياتها بمواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول على ملعب "الاتحاد" خلال فترة الظهيرة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وحقق ليفربول فوزًا مهمًا اليوم الأحد على برينتفورد بثلاثية دون رد.

وعقب المباراة، تساءل كلوب "كيف يمكن للمسؤولين وضع مباراة كهذه يوم السبت الساعة 12:30 ظهرا (بالتوقيت المحلي)؟".

وأضاف كلوب، فيما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، "هل هذا هو الموعد الذي يدفع فيها العالم أكثر لمشاهدة مباراة لكرة القدم؟ لا أعرف إذا كان هذا هو الحال، أنا حقا لا أعرف".

وتابع "بصراحة، الأشخاص الذين يتخذون تلك القرارات، لا يمكنهم الشعور بكرة القدم، هذا غير ممكن".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.